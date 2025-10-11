LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Iryna Zarutska

María Luisa Arenzana

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:44

Comenta

Vine huyendo de la guerra y me mataron aquí y en un tren se pintó mi muerte. Usaron brocha muy gorda, sangre escarlata, técnica realista. ... Me dieron relieve sobre un suelo frío, tomaron fotos. La obra es ya universal, circula por las redes del espanto. El museo de la muerte es cualquier honrado lugar de inocente víctima. Nos va borrando la sonrisa el que ríe más fuerte, el que mata más fuerte, el que calla más fuerte. En un tren se pintó mi muerte sin artista y sin aceptar encargo, sin conocer mis colores ni el tamaño exacto de mi corazón. Quiso pintarme enseguida, espatulada en el color de su propia sangre, sin pinceles, sin paleta ni arte. Usó una lata ajena de cuatro litros, me la robó. Lata de tinta, contaminada de nervios y besos, la tomó de mi cuello y con ello pintó el suelo del lienzo. Me salí del marco de una guerra hacia la muerte, como si tuviese mi nombre escrito en la frente. Le pusieron título al lienzo: Ausencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Iryna Zarutska