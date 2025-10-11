Iryna Zarutska

Comenta Compartir

Vine huyendo de la guerra y me mataron aquí y en un tren se pintó mi muerte. Usaron brocha muy gorda, sangre escarlata, técnica realista. ... Me dieron relieve sobre un suelo frío, tomaron fotos. La obra es ya universal, circula por las redes del espanto. El museo de la muerte es cualquier honrado lugar de inocente víctima. Nos va borrando la sonrisa el que ríe más fuerte, el que mata más fuerte, el que calla más fuerte. En un tren se pintó mi muerte sin artista y sin aceptar encargo, sin conocer mis colores ni el tamaño exacto de mi corazón. Quiso pintarme enseguida, espatulada en el color de su propia sangre, sin pinceles, sin paleta ni arte. Usó una lata ajena de cuatro litros, me la robó. Lata de tinta, contaminada de nervios y besos, la tomó de mi cuello y con ello pintó el suelo del lienzo. Me salí del marco de una guerra hacia la muerte, como si tuviese mi nombre escrito en la frente. Le pusieron título al lienzo: Ausencias.

