Mis delitos no lo son tanto

Dos noticias describen meridianamente el cinismo que atraviesa al partido que gobierna nuestra comunidad. De un lado, la alcaldesa popular de Agoncillo rechaza la instalación ... de una vivienda para menores tutelados con el fin de, según sus palabras, garantizar un entorno libre de amenazas. Vamos, que no quiere chusma en «su» pueblo. Conocemos esto el mismo día que la Fiscalía solicita 8 años de cárcel para la exregidora del Partido Popular en Clavijo por delitos de falsedad documental en el marco de los fraudes cometidos con la concesión de las nuevas plantaciones de viñedo. En concreto, se le acusa de haber falsificado la titularidad de unas tierras para dos hermanos. No creo que errase si dijera que dichos hermanos no serían precisamente «adversarios» políticos.

Me pregunto si la alcaldesa de Agoncillo solicitará a quien fuera su par municipal de Clavijo que no se acerque por la localidad para preservar sus dominios libres de presuntos delincuentes. Y me pregunto igualmente si el célebre establecimiento sito en su localidad donde se explota sexualmente a mujeres de forma impune constituye, por el contrario, una instalación más acorde para mantener un entorno libre de delitos. Si viviera en los alrededores de la logroñesa calle Duquesa de la Victoria (sede regional del PP) y tuviera la piel tan fina como la alcaldesa de Agoncillo, quizás me plantearía solicitar también su desalojo con el fin de garantizar mi entorno igualmente libre de amenazas.

