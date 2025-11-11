Transparencia sobre los pisos turísticos
Laura Domínguez
Martes, 11 de noviembre 2025, 21:18
Celebro la decisión del Ayuntamiento de Logroño de suspender durante un año la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico. Era una medida ... necesaria y largamente reclamada para frenar la proliferación descontrolada de pisos turísticos que encarecen el alquiler y alteran la convivencia vecinal. Sin embargo, resulta difícil no levantar una ceja ante el hecho de que, justo antes de aprobar la suspensión, se hayan concedido más de quince licencias en apenas un mes. ¿Casualidad? Cuesta creerlo. Si la situación era tan urgente como para imponer una moratoria, ¿por qué se permitió esa avalancha de aprobaciones de última hora? Apoyamos la regulación, pero exigimos transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber quién, cómo y por qué obtuvo esas licencias justo antes del cierre del grifo.
