LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

En pie de paz

José Martínez

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Desde que Hamás aceptó las condiciones del cese el fuego, cerca de 150 palestinos han sido asesinados por el Tsahal israelí. Eso demuestra la catadura ... moral de una entidad sionista, incapaz de controlarse a la hora de apretar el botón de la muerte al saberse impune. Quien tenga la tentación de caer en la autocomplacencia o pasar página debiera recordar que el falazmente llamado conflicto palestino-israelí no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino hace cerca 80 años con la expulsión, la muerte y el expolio de la tierra palestina. A quien esto le parezca una afirmación tendenciosa, que haga caso a David Ben-Gurion: «Si yo fuera un líder árabe jamás haría la paz con Israel. Es natural: hemos ocupado su tierra».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja En pie de paz