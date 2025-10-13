En pie de paz

Comenta Compartir

Desde que Hamás aceptó las condiciones del cese el fuego, cerca de 150 palestinos han sido asesinados por el Tsahal israelí. Eso demuestra la catadura ... moral de una entidad sionista, incapaz de controlarse a la hora de apretar el botón de la muerte al saberse impune. Quien tenga la tentación de caer en la autocomplacencia o pasar página debiera recordar que el falazmente llamado conflicto palestino-israelí no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino hace cerca 80 años con la expulsión, la muerte y el expolio de la tierra palestina. A quien esto le parezca una afirmación tendenciosa, que haga caso a David Ben-Gurion: «Si yo fuera un líder árabe jamás haría la paz con Israel. Es natural: hemos ocupado su tierra».

Palestina no necesita treguas; necesita una paz con justicia. No necesita tutelas exteriores ni protectorados de infausto recuerdo, sino una tierra donde gobernarse. Su tierra. Los pueblos debemos permanecer alerta ante el probable amodorramiento de nuestros gobernantes, que quizá quieran envolvernos en el manto de olvido y la resignación. No podremos evitar la impunidad del crimen, pero sí hacer recaer el oprobio eterno a los criminales. Así, mientras en Palestina se enseñoree la ocupación sionista, en España no debemos aceptar a gobernantes, empresarios, deportistas o cualquier otro sector social israelí como si nada. Deben experimentar, de no aceptar el derecho que asiste al pueblo palestino a disfrutar de lo mismo de lo que ellos gozan, nuestro más enérgico repudio.

