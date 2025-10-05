¿Solo los padres maltratan?

Comenta Compartir

El Gobierno anuncia la consagración legal de la 'violencia vicaria' para tapar el terrible fenómeno de la alienación parental, la instrumentalización de los hijos en ... caso de conflicto familiar. Existe, por mucho que el feminismo radical y los políticos lo nieguen por cuestiones ideológicas 'de género'. La OMS la reconoce desde 2019, aunque no la denomine así, al igual que sentencias de tribunales españoles y europeos. Hay literatura científica abundante desde décadas. Se pretende empañar con el concepto sin ningún consenso científico, que, según el enfoque feminista, solo ejerce el padre para afectar a la madre indirectamente. Parecería que los hijos solo pueden ser utilizados por él y no por ella, lo cual es un sinsentido. ¿Por qué quieren que veamos violencia en un único sentido? ¿Qué intereses hay para condicionarnos? Piensen en quién se beneficia mientras dejan a los niños desprotegidos. No todo vale.

