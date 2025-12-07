LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Cómo vivir la Navidad

Gerardo Villar

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:57

Comenta

Es chocante comprobar cómo cada año se ven menos signos externos de la Navidad. Por ejemplo, hay apenas belenes y niños Jesús y casi no ... se oyen ya villancicos. Sin embargo, existen personas que viven y siguen viviendo el auténtico espíritu navideño. No tanto con músicas, anuncios e imágenes, sino descubriendo ese afán en la realidad, en las personas, especialmente pobres, en las acciones, en la contemplación, en la construcción de la paz. Necesitamos calar y contemplar más el valor de los otros, su grandeza, una promoción de las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  2. 2 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  3. 3

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  4. 4

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  5. 5 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  6. 6 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  7. 7 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  10. 10

    La UD Logroñés reacciona a tiempo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cómo vivir la Navidad