Cómo vivir la Navidad
Gerardo Villar
Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:57
Es chocante comprobar cómo cada año se ven menos signos externos de la Navidad. Por ejemplo, hay apenas belenes y niños Jesús y casi no ... se oyen ya villancicos. Sin embargo, existen personas que viven y siguen viviendo el auténtico espíritu navideño. No tanto con músicas, anuncios e imágenes, sino descubriendo ese afán en la realidad, en las personas, especialmente pobres, en las acciones, en la contemplación, en la construcción de la paz. Necesitamos calar y contemplar más el valor de los otros, su grandeza, una promoción de las personas.
