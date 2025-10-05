LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la Directora

¿Es ético ensalzar a genocidas?

Gabriel Lacalle Elorza

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:45

En Hervías, hace años su Ayuntamiento dejó construir una plaza dedicada al «oscuro» personaje comúnmente conocido como Marqués de la Ensenada. En ella se puso ... una horrible ancla de barco de gran tamaño, y, sobre ella, una placa en conmemoración de este infausto personaje. Que se sepa no se consultó a la ciudadanía sobre la oportunidad de su construcción. Al parecer, no contentos con esta magnanimidad, el actual Consistorio ha realizado una serie de obras para su remodelación, siendo renombrada como Plaza de la Armada. Todo ello, unido al ágape ofrecido del día de su inauguración, con cargo al erario público. Por otro lado, también le ha dedicado una calle e, incluso, ha llegado a convocar, este mismo verano una conferencia sobre el mismo, a la cual asistieron siete personas, la mayor parte del entorno del actual pleno municipal. En la misma se hizo una glosa de las bonhomías del personaje en cuestión, pero llegados al punto negro de la Gran Redada de gitanos de 1749, solamente se hizo mención sin extenderse en la explicación de este hecho, que como es sabido fue iniciada bajo el auspicio del obispo de Oviedo, Vázquez Tablada, pero impulsada, decididamente, por el personaje objeto de esta carta. Tras todo lo descrito, me asalta la duda razonable que encabeza este escrito: ¿resulta ético que, como en este caso, una Administración pública dé honores a un genocida como el que estamos tratando?

