LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Guerra y paz

Francisco Javier Sáenz Martínez

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:19

Comenta

Un odio visceral, atávico, se ha incubado desde hace décadas entre israelíes y palestinos. Un fanatismo tan implacable como fiero, aliñado con una pasión exacerbada, ... se ha apoderado de ambos bandos que defienden sus posiciones a sangre y fuego de tal manera que es esa sangre el único abono para aquellas asoladas tierras. Soy de quienes piensan que profesar una religión, ser creyente, no es necesariamente sinónimo de fanático intransigente. Somos testigos de acalorados debates que se han suscitado con esta guerra y que surgirán con una paz entre alfileres que acaba de nacer. Políticos de todos los colores han visto una ocasión propicia para colmar sus apetitos con la desgracia ajena que les ha servido para tapar efímeramente su propia desnudez. Retóricamente hablando podemos decir que ha estallado la paz y el tantarantán de los tambores de guerra ha enmudecido. Cuando se firma un armisticio, las partes hasta ese momento beligerantes intentan sacar la máxima tajada. Deben ser cuidadosos y no estirar el chicle en demasía, porque la gente de la calle, el ciudadano anónimo de a pie, exige con una claridad y contundencia diamantinas, vivir en paz aunque sigan siendo vecinos y enemigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  2. 2

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  3. 3 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  4. 4 El marcador | Los resultados de la jornada
  5. 5

    «El cannabis terapéutico me devolvió la vida; puedo levantarme de la cama»
  6. 6

    Remontada para seguir arriba
  7. 7 Tradición, homenajes y nuevos desafíos
  8. 8

    «Los fondos europeos están muy bien, pero es mejor tener claro para qué»
  9. 9 Riojanos que pisan fuerte
  10. 10

    La situación del vino lastra a La Rioja Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Guerra y paz