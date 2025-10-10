La mala conciencia histórica de Alemania

Comenta Compartir

El canciller alemán Friedrich Merz, con respaldo de la mayor parte de la población, amenaza con retirar su país de Eurovisión si Israel es expulsado. ... Por partes. Convendremos que el pueblo alemán es, en gran medida, causante en origen de la historia de violencia atroz que rodea al pueblo judío, primero como víctima, y posteriormente como verdugo. Alemania, en una abracadabrante aplicación de la ley del péndulo, ha pasado de ser responsable del exterminio de millones de judíos, a aplaudir la política de asesinato y robo de tierras que las generaciones que han sucedido a los sobrevivientes del Holocausto están aplicando en Palestina contra sus habitantes. Alemania contempla gozosa que la población israelí, según la encuesta de la empresa demoscópica Grupo Geocatrografía, apoye la medida biblia aplicada por Josué al tomar Jericó, a saber: el exterminio de todos los habitantes de la tierra conquistada. O que se expulse de Israel a sus conciudadanos étnicamente palestinos. O la limpieza étnica en Gaza. El problema es que resulta muy fácil la generosidad con aquello que no pertenece a uno. Así que, tras breve investigación de la geografía teutona he comprobado que existe un Länder, Mecklenburgo-Pomenaria, que cuenta con una extensión y unos kilómetros de costa muy similares a los de Israel. Pregunta sencilla: ¿por qué no lavar esa culpabilidad y mala conciencia histórica alemana con la perpetua cesión al pueblo israelí de este estado federado?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión