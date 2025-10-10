LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

La mala conciencia histórica de Alemania

Ferrán Hernández Martín

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:59

Comenta

El canciller alemán Friedrich Merz, con respaldo de la mayor parte de la población, amenaza con retirar su país de Eurovisión si Israel es expulsado. ... Por partes. Convendremos que el pueblo alemán es, en gran medida, causante en origen de la historia de violencia atroz que rodea al pueblo judío, primero como víctima, y posteriormente como verdugo. Alemania, en una abracadabrante aplicación de la ley del péndulo, ha pasado de ser responsable del exterminio de millones de judíos, a aplaudir la política de asesinato y robo de tierras que las generaciones que han sucedido a los sobrevivientes del Holocausto están aplicando en Palestina contra sus habitantes. Alemania contempla gozosa que la población israelí, según la encuesta de la empresa demoscópica Grupo Geocatrografía, apoye la medida biblia aplicada por Josué al tomar Jericó, a saber: el exterminio de todos los habitantes de la tierra conquistada. O que se expulse de Israel a sus conciudadanos étnicamente palestinos. O la limpieza étnica en Gaza. El problema es que resulta muy fácil la generosidad con aquello que no pertenece a uno. Así que, tras breve investigación de la geografía teutona he comprobado que existe un Länder, Mecklenburgo-Pomenaria, que cuenta con una extensión y unos kilómetros de costa muy similares a los de Israel. Pregunta sencilla: ¿por qué no lavar esa culpabilidad y mala conciencia histórica alemana con la perpetua cesión al pueblo israelí de este estado federado?

