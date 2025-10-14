Las campanas de Matute no son ruido
Elisa Villoslada
Martes, 14 de octubre 2025, 21:57
Como alguien que pasa mucho tiempo en Matute, me duele ver cómo una sola persona pretende apagar una de las voces más queridas del municipio. ... Las campanas no son ruido, marcan el paso tranquilo de la vida en el pueblo.
Quien decide vivir en un lugar así, debería hacerlo para compartir su esencia, no para imponer su silencio. En Matute hay vecinos de toda la vida y otros que llegamos por cariño, y todos encontramos allí nuestro lugar. Es triste ver cómo la convivencia se enturbia por el capricho de quien no quiere integrarse. Ojalá la justicia escuche también a un pueblo que solo desea seguir viviendo en paz.
