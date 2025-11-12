LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Queja sobre el transporte a Santo Domingo

Elena Moral Agustín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:28

Quiero dejar constancia de lo que esta pasando con el transporte de Logroño a Santo Domingo, en horario de 14.50 horas, con la empresa ... Autobuses Jiménez. Hay 2 líneas a esa hora: una directa y otra que entra en varios pueblos tardando bastante más. Para la rápida no se puede comprar el billete ni en plataforma ni en taquilla ni en el mismo bus para Santo Domingo (algún día es posible comprar en la plataforma digital), pero sí deja para Nájera. Hemos puesto reclamaciones a la compañía de transporte, tanto en taquilla como en su web, pero la respuesta es que no se puede, sin más. Y no tenemos contestación ni cambios por la reclamación escrita. No entendemos esta situación; en Santo Domingo nos sentimos discriminados.

