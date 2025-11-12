Queja sobre el transporte a Santo Domingo

Comenta Compartir

Quiero dejar constancia de lo que esta pasando con el transporte de Logroño a Santo Domingo, en horario de 14.50 horas, con la empresa ... Autobuses Jiménez. Hay 2 líneas a esa hora: una directa y otra que entra en varios pueblos tardando bastante más. Para la rápida no se puede comprar el billete ni en plataforma ni en taquilla ni en el mismo bus para Santo Domingo (algún día es posible comprar en la plataforma digital), pero sí deja para Nájera. Hemos puesto reclamaciones a la compañía de transporte, tanto en taquilla como en su web, pero la respuesta es que no se puede, sin más. Y no tenemos contestación ni cambios por la reclamación escrita. No entendemos esta situación; en Santo Domingo nos sentimos discriminados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión