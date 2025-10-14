¿Qué pasa con las citas oftalmológicas?
Edurne Monge
Martes, 14 de octubre 2025, 21:56
Mi madre lleva desde diciembre de 2024 esperando a que le den cita para oftalmología. Mi madre es una persona de 85 años, que padece ... alzheimer, tuerta de un ojo y con glaucoma en el otro.
No sé si Rioja Salud está esperando a no tenerla como paciente o a que se quede ciega, lo que sí sé es que si esta situación se da en más especialidades sanitarias el resultado le puede estallar en la cara al Gobierno de La Rioja como le está pasando al de Moreno Bonilla en Andalucía con todas esas mujeres a las que no se les ha vuelto a llamar tras mostrar sus mamografías señales preocupantes».
