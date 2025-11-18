Impuestos de basura

Comenta Compartir

Quiero dejar constancia de mi sorpresa y malestar profundo por una decisión de este nuestro Ayuntamiento. Las personas que vivimos en Logroño (al menos, una ... gran mayoría) somos responsables y respetuosos con el Medio Ambiente. Llevamos, por eso, bastante tiempo molestándonos en separar los productos generados por la basura de nuestros hogares y depositarlos en los distintos contenedores que invaden nuestras calles. Y todo esto sin ninguna contraprestación como ocurre en otros países de la Unión Europea. Porque estos materiales (vidrio, papel, plástico...) valen dinero y son recogidos y aprovechados por empresas que se dedican al reciclaje. Supongo que en algo se beneficiará el Ayuntamiento que hace poco ha realizado una campaña de publicidad con cartas y utensilios que han regalado a todos los vecinos para que puedan separar las basuras con más comodidad. Esto también habrá costado dinero. En fin, hay empresas que se lucran con nuestro trabajo y no sólo no nos lo recompensan, sino que el Consistorio nos grava, subiéndonos el impuesto que ya pagábamos, basando esta subida en unos baremos aleatorios y abusivos. ¿No es un despropósito que el que realiza una labor tenga que pagar, además, por hacerlo? ¿Necesita el Ayuntamiento dinero? Pues ahorren ustedes, que es lo que hacemos todos con la carestía de vida y la dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes. Necesitamos una Administración más sencilla, más ágil y más barata. Así que, por favor, pónganse a ello y sean coherentes, porque los vecinos un día podemos cansarnos de que se nos ignore y depositar la basura, como se hacía antes, en un solo contenedor o en una sola bolsa y que el que se lucre con sus materiales se entretenga en separarlos.

