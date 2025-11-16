LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Mucho que 'arbolear' en las calles de Logroño

Carlos Martínez Larringan

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:22

¿Por qué en el parque San Miguel sigue sin reponerse la serie de árboles talados el pasado año en la senda peatonal, quizás afectados ... por alguna patología y, si así fuera, apostar por otras especies más resistentes, aun rompiendo la estética? Aplicable también a los ejemplares que no logran sobrevivir en la Gran Vía. ¿Por qué hay amplios alcorques para contener raquíticos plantones que no medran, y terminan siendo pipi-canes o basureros, en vez de dotarlos inicialmente con ejemplares de más porte? En el lado opuesto, hay que abrir los alcorques que constriñen a las ya veteranas plataneras, en el área próxima a la autopista. ¿Será el Ayuntamiento receptivo a las carencias y disfunciones referidas, relativas al arbolado?

