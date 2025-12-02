LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Gracias al San Pedro

Benito Ignacio Palacios Berbel

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:02

Quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la atención y acompañamiento que nuestra madre recibió durante su estancia en la unidad de ginecología en la ... segunda planta del Hospital San Pedro hasta el día de su fallecimiento. Desde el primer momento, cada profesional, equipo de enfermería, auxiliares, celadores, equipo médico, mostraron dedicación, humanidad y profesionalidad que hicieron que todo el proceso y el desenlace final fueran más llevaderos. Su trato cercano, su paciencia para resolver nuestras dudas y su capacidad para transmitir tranquilidad marcaron una gran diferencia en un momento tan delicado. Nos llevamos un profundo reconocimiento por el trabajo que cada día realizan y nuestra gratitud por la calidad humana con la que lo hacen. Es un privilegio haber contado con un equipo tan comprometido.

