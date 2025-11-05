LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Indignación

Antonia Fernández Heredia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:34

No puedo estar más indignada con el resultado del primer examen de la oposición de Gestión de Administración General de la Comunidad ... Autónoma de La Rioja. Estaban convocadas 19 plazas, para las que se presentaron 539 personas. Tuvieron que realizar un examen tipo test que constaba de 75 preguntas en un tiempo de 45 minutos. A esa prueba concurrieron candidatos, todos con titulación universitaria, tras meses de estudio, de pedir ayuda a todo su entorno y de sacrificar su vida familiar y aficiones para encontrar tiempo de donde no lo tenían para dedicarlo a la preparación. Ni una cara contenta salió de la cita. Lágrimas, muchas. Y hoy hemos certificado que tenían su razón. Nadie ha superado el primer examen de un proceso selectivo formado por tres ejercicios. ¿Qué solución se puede dar a esa situación? ¿Por qué no se valora nada el esfuerzo de estos opositores? ¿Quién va a hacer el trabajo que deberían hacer las personas que se preparan para ello?

