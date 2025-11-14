Sobre Otegui y los agentes policiales
Ángel Santamaría Castro
Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:20
El señor Otegui, dirigente de Bildu, nos sorprende cuando dice que los agentes policiales debieran dialogar más y sacar menos las pistolas. Pues bien, al ... margen de que eso es una falacia, hay que decirle que solo lo hacen cuando peligra su integridad física o la de los ciudadanos. Tonterías y gracias las justas, más le hubiera valido decir eso en su día a sus huestes, que fueran dialogantes y no usaran tan fácilmente las armas que tanto dolor y muertes ocasionaron. Siguen sin pedir perdón ni arrepentirse y eso también es diálogo.
