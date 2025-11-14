LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

Sobre Otegui y los agentes policiales

Ángel Santamaría Castro

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:20

Comenta

El señor Otegui, dirigente de Bildu, nos sorprende cuando dice que los agentes policiales debieran dialogar más y sacar menos las pistolas. Pues bien, al ... margen de que eso es una falacia, hay que decirle que solo lo hacen cuando peligra su integridad física o la de los ciudadanos. Tonterías y gracias las justas, más le hubiera valido decir eso en su día a sus huestes, que fueran dialogantes y no usaran tan fácilmente las armas que tanto dolor y muertes ocasionaron. Siguen sin pedir perdón ni arrepentirse y eso también es diálogo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  4. 4 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  5. 5 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  6. 6 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  7. 7 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  10. 10 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sobre Otegui y los agentes policiales