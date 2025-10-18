Pompa y jabón en el acuerdo sobre Gaza

Cuánta pompa y jabón, cuánta pamema y cuánto palmero en la firma de acuerdo de paz de Gaza, para honor y gloria del presidente dictador ... de EE UU. También alguno había entre los dirigentes de los gobiernos presentes, incluso un aprendiz aventajado. Todo sonrisas y abrazos, todos falsos como judas.

Poco tiempo pasó para que hubiera nuevas víctimas de palestinos y según dicen proisraelíes. Y ahora, ¿qué? Veremos cuánto dura esa paz, esos acuerdos entre el grupo terrorista Hamás y el Gobierno de Israel, ausentes en el evento.

Para postre, una huelga absurda y manifestaciones violentas en nuestro país para mayor gloria de los sindicatos convocantes.