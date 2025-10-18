Pompa y jabón en el acuerdo sobre Gaza
Ángel Santamaría Castro
Sábado, 18 de octubre 2025, 22:42
Cuánta pompa y jabón, cuánta pamema y cuánto palmero en la firma de acuerdo de paz de Gaza, para honor y gloria del presidente dictador ... de EE UU. También alguno había entre los dirigentes de los gobiernos presentes, incluso un aprendiz aventajado. Todo sonrisas y abrazos, todos falsos como judas.
Poco tiempo pasó para que hubiera nuevas víctimas de palestinos y según dicen proisraelíes. Y ahora, ¿qué? Veremos cuánto dura esa paz, esos acuerdos entre el grupo terrorista Hamás y el Gobierno de Israel, ausentes en el evento.
Para postre, una huelga absurda y manifestaciones violentas en nuestro país para mayor gloria de los sindicatos convocantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión