Cartas a la directora

Pompa y jabón en el acuerdo sobre Gaza

Ángel Santamaría Castro

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:42

Cuánta pompa y jabón, cuánta pamema y cuánto palmero en la firma de acuerdo de paz de Gaza, para honor y gloria del presidente dictador ... de EE UU. También alguno había entre los dirigentes de los gobiernos presentes, incluso un aprendiz aventajado. Todo sonrisas y abrazos, todos falsos como judas.

