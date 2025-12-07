Abrazar la Navidad

Comenta Compartir

Dar la bienvenida a la Navidad en nuestras ciudades parece querer acariciar el empeño de convertirlas en apresurado espectáculo de fiesta, de ornamentado efecto de ... iluminación que culmina en el encendido expectante de las luces. Quizá en la variedad de formas, tonos y matices escogidos se intuye una cierta apetencia por potenciar el atractivo urbano, por convertirlo en más afable y en más cordial. La cita plasmada en 'El Principito', de Antoine de Saint Exupéry, acerca de que «los ritos son necesarios» invita a preguntarse sobre el específico significado del mismo. Incluye destellos de luz que rozan la felicidad al decir que el rito hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas, que aquello que es invisible a los ojos y que no se ve bien significa ir más allá en las relaciones sociales, atender a los sentimientos, abandonar el modo egocéntrico y abrir puertas a la amistad, al amigo, al amor. Ante un ambiente más o menos secularizado es clave germinar al amor de la fraternidad.

