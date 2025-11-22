LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

Polvo de tiza en las manos

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:09

Cuando a Albert Camus le dijeron que había ganado el Nobel de Literatura se acordó en primer lugar de su madre, e inmediatamente después, de ... un antiguo profesor del colegio llamado Louis Germain. En cuanto supo que le habían concedido el premio, Camus cogió papel y bolígrafo y empezó a escribirle una carta: «Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, nada de esto hubiese sucedido. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido».

