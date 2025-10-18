LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

AFP

Anecdotario

Motivos para una huelga

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:42

Comenta

Toda paz llega siempre con retraso. Lo dijo Kike Borba en la tertulia del miércoles en TVR y es una reflexión amarga, porque es cierto ... que todo lo que intenta reparar lo irreparable llega irremediablemente tarde. Han sido dos años de destrucción y tragedia, de secuestros, bombardeos y niños asesinados en el marco de un conflicto que lleva enquistado en la orilla del Mediterráneo desde finales del siglo XIX. Pero se ha logrado la paz, una paz, y por eso ha sido desconcertante la frialdad con la que parte del país ha recibido el acuerdo, una falta de entusiasmo, una tibieza suspicaz que no sé si está provocada porque el impulsor ha sido Donald Trump o por la rapidez con la que han terminado todo.

