Anecdotario

Como un idioma arcano

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:36

Los concursantes de Operación Triunfo, jóvenes españoles «de la generación más preparada de la Historia», no saben leer un reloj analógico. Ocurrió hace unos días ... mientras estaban sentados a la mesa. En una pared de la cocina las agujas del reloj giraban ante ellos como en un idioma arcano. ¿Qué significaba aquel código, ese movimiento circular? Los muchachos hablaban, se hacían preguntas nerviosas y miraban aquel objeto redondo con el mismo desconcierto del que encuentra enterrado en la arena un jeroglífico egipcio. «Tendré que fingir que sé leer esto» dijo una concursante. «Literal, yo igual», respondió otra. La anécdota se ha hecho viral por algo obvio: España produce jóvenes hiperinformados y a la vez incapaces de entender lo que tienen delante de las narices.

