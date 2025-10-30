LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Más campaña que investigación

La comisión del PP para acorralar a Sánchez por los escándalos resulta ineficaz al ser utilizada por él y los partidos para legitimarse

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:52

Comenta

La comisión de investigación forzada por el PP en el Senado para interrogar a Pedro Sánchez sobre el 'caso Koldo' se demostró este jueves del ... todo ineficaz, si el propósito era además ponerle contra las cuerdas. Como era previsible, se convirtió en un desordenado intercambio de preguntas y respuestas e intentos baldíos de acusación, saldados con demasiado ruido. El cara a cara entre los senadores y el presidente del Gobierno –tenso en el turno de la oposición, empático con sus socios de investidura– tuvo más aire de campaña para legitimar posturas en la legislatura que de proceso para esclarecer las zonas oscuras de la trama de mordidas presuntamente urdida por Koldo, Ábalos y Cerdán. Hasta el punto de empañar el necesario control político de esta mesa. Por increíble que parezca, el foro para repasar el cerco judicial al entorno de Sánchez derivó en cuestiones ajenas al motivo de la comparecencia, en la que salieron a relucir el artículo 155 en Cataluña o la transexualidad. Es lo que Sánchez llamó un «circo», «encantado» pese a todo del protagonismo obtenido ante parlamentarios mucho menos avezados. Salió prácticamente indemne de la «encerrona» con contraataques al PP por los sobresueldos del 'caso Bárcenas', las eventuales contradicciones de Núñez Feijóo en sus nóminas o la «Policía patriótica». Incluso, con un exceso de sorna impropia del trance. Frente a las «chistorras» de sus antaño estrechos colaboradores, replicaba con «los bizcochos» con los que se pagaba en la trama valenciana de la Gürtel. El 'y tú más' frente al «diga por una vez la verdad» con la que el senador del PP le fustigaba sin éxito. Fue Carla Antonelli (Sumar) la que puso el dedo en la llaga al preguntar a Sánchez «¿por qué volvió a contar con Ábalos en las listas electorales?» tras cesarle como ministro de Transportes, donde urdió buena parte de los tejemanejes. De nuevo, sin respuesta convincente. Mientras otro socio como el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta interpretó que el encarcelamiento de Santos Cerdán obedecería a un castigo por su interlocución con la izquierda abertzale. Con todo, que Sánchez reconociera que recibió pagos en efectivo para liquidar gastos contra factura en el pasado, una práctica «absolutamente legal», es un escaso bagaje para una comisión montada para desgastar al presidente por la presunta corrupción que salpica a su entorno político y familiar. Una investigación que, con independencia de nuevas comparecencias, avanza en los tribunales de justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  3. 3

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  4. 4

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  5. 5

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  6. 6 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  9. 9 Un riojano, el hombre más guapo de España
  10. 10

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más campaña que investigación