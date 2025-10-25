Necesitamos los huevos

Comenta Compartir

La figurilla sobrevivió a varias mudanzas. Era horrorosa, esa clase de perversidad estética cuya presencia en una casa solo pueden justificar un bingo de madrugada ... en la tómbola o el regalo de bodas de la tía abuela Pepita. Se fue salvando gracias a esa discreción en las parejas que aconseja no inmiscuirse demasiado en las zonas de sombra del cónyuge, y es que además la muy cabrona era indestructible. No le afectaban los embalajes apresurados, era inmune a ese errático concepto de la coordinación muscular que arruinó mi vocación de extremo derecho y buena parte de la decoración en todos aquellos pisos angostos. Como una mísera zarigüeya, se hacía la muerta en cualquier rincón, y así aguantó años, hasta el día en que una simple conversación reveló su origen desconocido y acabó junto al contenedor de la calle. Donde a la mañana siguiente ya no estaba, y menos mal. Cuento esto porque tengo la sensación de que mis artículos son la figurilla de este periódico. Las cosas más duraderas que tenemos a nuestro alrededor son invisibles, y en general lo de hacerme el muerto no me ocasiona ningún pudor. Habrá quien piense que eso de que nunca me entero de nada es un chiste, y no. No me entero de nada. Literal. Me siento un quintacolumnista del encefalograma plano entre tantos iluminados por la luz de la verdad revelada. Fan total y hermano de sangre del juez Puente, ese señor que ha confesado su estupor en un auto. Los cataclismos de la actualidad me generan cinco minutos de indignación sobreactuada, y después un permanente estado de estupefacción idiota y boquiabierta. Para qué les voy a mentir, no tengo ni media opinión que valga la pena sobre Gaza, de Trump haría memes que un niño de diez años despacharía por pueriles, y quizás estemos al borde una dictadura bolivariana o de que Franco salga de su cripta, pero yo solo pienso que se ha muerto Diane Keaton y de repente el mundo es más gris. No nos acordábamos de ella, como no nos acordamos de todas esas ex que nos revelaron a cambio de nada el secreto de que la belleza efímera sería de lo poco que nos duraría para siempre. Annie Hall nos regaló a los cenizos la esperanza de que todo esto, contra todo pronóstico, igual merecía la pena. Con su Fedora traído del rodaje de «El Padrino», el chaleco, los pantalones anchos y la corbata de la abuela Hall. Annie nos llamaba a las tres de la madrugada para que fuéramos a su casa a deshacernos de una araña gorda y peluda que se arrastraba por el baño. ¿Quién habrá ahora que nos crea capaces de las mayores heroicidades a las tres de la mañana? La vida es ese accidente absurdo y maravilloso que Alvie Singer se encargó de resumir: «-Doctor, mi hermano cree que es una gallina. -Intérnelo, entonces. -Créame que lo haría, pero necesito los huevos» Las relaciones son locas e irracionales, pero seguiremos manteniéndolas porque necesitamos los huevos. Quizás estos artículos equivalgan a esa figurilla zarigüeya, pero quién sabe si alguien con ellos no envuelve el bocadillo de tortilla de la excursión dominguera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión