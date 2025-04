El Parlamento guarda un minuto de silencio por el papa Francisco

La jornada de hoy en el Parlamento de La Rioja, que se prevé, como es habitual, maratoniana, ha comenzado con un minuto de silencio, convocado ... por la presidenta de la Cámara, Marta Rodríguez Cornago, en señal de duelo por la muerte del papa Francisco. En una breve alocución, Rodríguez señaló el compromiso del pontífice por la paz. Todos los diputados, salvo los dos representantes de Izquierda Unida, Henar Moreno y Carlos Ollero, se pusieron en pie y finalizaron el minuto de silencio con un aplauso. «No procede que desde una institución publica se hagan manifestaciones religiosas; debemos defender la laicidad», ha puntualizado Moreno en una intervención posterior, en la que, no obstante, glosó la preocupación de Francisco por los emigrantes y por los más necesitados de la sociedad.

Tras el minuto de silencio, el pleno ha comenzado con las preguntas de los diputados al Gobierno. Entre las materias que se van a tratar figuran asuntos como el proceso de escolarización, el déficit de infraestructuras o las movilizaciones en defensa de la sanidad pública. En una de las primeras intervenciones, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, reveló que su departamento había recibido 294 solicitudes, de 98 municipios, para acceder a las ayudas para la modernización de explotaciones agropecuarias. El monto total de las peticiones roza los 20 millones de euros. «Este es un momento clave y tenemos que remar juntos para modernizar este sector», ha puntualizado la consejera Manzanos.

Movilizaciones

Antes de que comenzase la sesión, a las puertas del convento de la Merced, se han congregado miembros de la asociación Amistad con Palestina para exigir el final de los bombardeos israelíes sobre Gaza. La portavoz de IU, Henar Moreno, ha comenzado la sesión parlamentaria ataviada con un pañuelo palestino en señal de solidaridad con el pueblo de la franja.

No fue esa la única movilización que se ha vivido esta mañana en el Parlamento. Poco después de las diez de la mañana, un formidable estruendo de bocinas estuvo a punto de interrumpir la sesión. Una veintena de bomberos del CEIS La Rioja se ha manifestado frente a las puertas de la Cámara para reivindicar el cumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado con el Ejecutivo anterior. En la pancarta, se podía leer: «Gobierno de La Rioja no cumple lo acordado, no respeta lo firmado». Sin mayores incidentes, la concentración se disolvió quince minutos después.