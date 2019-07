El verificador: verdades y mentiras del discurso de Pedro Sánchez Durante su discurso de investidura, el candidato a la presidencia ha empleado numerosos datos económicos y sociales. Algunos de ellos entran en el terreno de lo dudoso R.C. Lunes, 22 julio 2019, 14:28

El discurso de Pedro Sánchez en el debate de investidura ha estado repleto de referencias a cifras económicas, sociales o medioambientales con las que ha querido sustentar las propuestas con las que espera conseguir los votos que le vuelvan a llevar a la Moncloa. Una verificación de la intervención del presidente en funciones revela que muchos de sus datos son verdaderos pero también se han pronunciado afirmaciones que sí se pueden considerar dudosas y alguna de ellas es directamente falsa. Estas son algunas de las conclusiones que ofrece la comprobación de datos del discurso.

PEDRO SÁNCHEZ El Congreso más igualitario de Europa

VERDAD

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, comenzó su discurso de investidura con una comparativa con 1979, cuando tuvo lugar el primer debate de investidura de la historia de la democracia española. Así, se jactó de que «si en 1979 el 5% de los diputados eran mujeres, hoy es el 47%, el nivel más alto de la Unión Europea». Es cierto, en las últimas elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril, se eligieron 350 diputados, de los cuales 184 son hombres y 166, mujeres, lo que supone que ellas representan el 47,4% del total y sitúa a España como el país más igualitario de Europa.

Segundo país en cuanto a desaparecidos

MENTIRA

El presidente en funciones ha asegurado que España es el segundo país del mundo en cuanto a desaparecidos, en referencia a la Ley de Memoria Histórica. La cifra es falsa. Sánchez ha recogido los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que aseguran que en España existen 114.226 hombres que permanecen en fosas comunes, una cifra que le sitúa detrás de Camboya. La comparación es absurda en referencia a cifras de la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos.

Por ejemplo, 1,3 millones de las seis millones de víctimas del Holocausto siguen desaparecidas, según datos de organizaciones judías que han sido convalidados por la ONU. Con respecto a Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial se registraron veinte millones de desaparecidos. En el Ejército ruso, al finalizar la contienda, la cifra de tumbas anónimas alcanzó los seis millones.

Descenso de la llegada de inmigrantes

no preciso

No es del todo cierto que la llegada de inmigrantes sin papeles haya bajado un 27% en los últimos meses, como ha asegurado Sánchez. Es cierto que las llegadas de extracomunitarios a las costas peninsulares y baleares ha caído un 27,6%, según las estadísticas oficiales de Interior del primer trimestre del año. Pero la llegada de inmigrantes ha crecido un 8% en Canarias, pasando de 421 inmigrantes en los primeros seis meses de 2018 a 455 en idéntico período en 2019.

Cuarta economía de la zona euro

verdad

Pedro Sánchez ha defendido que España no puede tener los niveles de desigualdad social tan elevados al ser la «cuarta economía de la zona euro y la decimotercera del mundo». Ambos datos son veraces, con un PIB de 1,2 billones a cierre del año 2018, tal y como indican las últimas estadísticas de Eurostat y el Fondo Monetario Internacional (FMI), respectivamente.

El 14% de los trabajadores son pobres

VERDAD

«El 14% de los trabajadores son pobres, no llegan a fin de mes con su sueldo», esgrimió Pedro Sánchez durante el debate en un momento en que puso de relieve diferentes parámetros para denunciar la precariedad laboral que azota todavía a España, pese a llevar más de cinco años de recuperación. Esta afirmación es cierta si se tiene en cuenta los últimos datos proporcionados en marzo pasado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y que habla de que hay 2.654.000 trabajadores en situación de pobreza, lo que supone un 14,1%. Pero este nivel se quedaría incluso corto si se utiliza otra estadística más reciente del INE, que eleva hasta el 16% el porcentaje de trabajadores pobres en España según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018.

Un partido que suma más escaños que los dos siguientes

MENTIRA

Pedro Sánchez ha asegurado que es el candidato de un partido que suma más escaños que los siguientes juntos. No es cierto. En la última cita en las urnas el 28-A, el PSOE consiguió 123 diputados, exactamente el mismo número que las siguientes dos fuerzas más votadas juntas: PP con 66 diputados y Ciudadanos con 57.

Deuda pública en el 97,1% del PIB

no preciso

Es cierto que la deuda pública cerró el año en el 97,1% del PIB, pero el candidato a la presidencia ha preferido dar el dato de diciembre de 2018 al último disponible. Según el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas subió en el mes de mayo hasta el 97,5% del PIB tras aumentar en 12.400 millones en solo un mes, alejándose más del objetivo para el cierre del año fijado en el 95,8%.

«Paradigma» de la sequía e incendios forestales

NO PRECISO

Al hacer referencia al cambio climático, Pedro Sánchez ha afirmado que este año es el «paradigma» con respecto a la sequía y a los incendios forestales. La afirmación, cuando menos, es dudosa. Para empezar, las cifras que existen hasta ahora no tienen en cuenta que todavía no han finalizado los meses del verano, los más fatídicos para los incendios. Además, los datos de la sequía deben esperar el transcurso de los meses. En cualquier caso, y según datos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), la primavera de 2019 ha sido la novena más calurosa desde el año 2000. Según la citada agencia, aunque todos los meses de 2019 han sido más secos que la media, en abril los niveles de humedad fueron los habituales. En cuanto a los incendios forestales, el alarmismo no tiene base. Según el informe de WWF sobre los incendios forestales fechado en 2018, el número de incendios ha descendido de forma importante en España en las últimas décadas. Se ha pasado de los algo más de 25.000 incendios en 2005 a menos del 10.000 en 2016.

La quinta parte de los homicidios son ya de violencia de género

NO PRECISO

Según los datos del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2019 tuvieron lugar en España un total de 75 homicidios dolosos o asesinatos consumados. En ese mismo período, de acuerdo con los datos del Observatorio contra la Violencia de Género, hubo 14 asesinatos machistas. O sea, el 18,6 de los homicidios, prácticamente la quinta parte, tuvieron como motivación la violencia de género, tal y como ha afirmado el presidente en funciones Pedro Sánchez.

El dato no sería del todo exacto, si Sánchez se refiere a 2018. Según los datos de Ministerio del Interior entre los meses de enero y diciembre de 2018 se registraron 289 homicidios dolosos y asesinatos consumados. En ese período las mujeres asesinadas por violencia de género fueron 47, la sexta parte, no la quinta, como ha afirmado el candidato.

El 18% de las pymes españolas vende a través de internet

VERDAD

El 18% de las pymes españolas vende a través de internet, como ha señalado Pedro Sánchez durante su discurso. Supera ligeramente a la media de las empresas, que está en el 17%, según los últimos datos del Observatorio nacional de las telecomunicaciones de Red.es, dependiente del Ministerio de Economía.

Serie de reformas económicas

NO PRECISO

Sánchez ha enumerado una serie de reformas económicas que pretende poner en marcha si finalmente es elegido presidente, la mayor parte de las cuales ya prometió cuando llegó a La Moncloa aunque finalmente no vieron la luz, como la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. En realidad, durante su oposición el PSOE siempre prometió que derogaría toda la reforma laboral, aunque ya en la presidencia moderó su discurso para decir que modificaría los aspectos más lesivos y, en estos últimos meses, incluso ministras como Nadia Calviño dejaron caer que no lo harían. Hoy Sánchez lo ha vuelto a prometer.

Pero lo que también ha anunciado Sánchez son algunas medidas que curiosamente ya aprobó en esta corta legislatura. El 'Plan de retorno' para traer de vuelta a España a los que se fueron, al que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 22 de marzo y que contaba con 24 millones de presupuesto, y el Estatuto del Becario, que protegerá a quienes dan los primeros pasos en el mercado laboral, fomentando su retribución y evitando el encadenamiento prolongado del periodo de prácticas», algo que también aprobó el año pasado, hasta el punto de que se obligaba a cotizar a todos los becarios, algo que por el momento está paralizado. Cabe destacar que previamente Fátima Báñez, quien fuera ministra de Trabajo con Mariano Rajoy, ya anunció en verano de 2017 que su Gobierno crearía un Estatuto del Becario.

De igual manera, Sánchez anunció que si gobierna transformará las políticas activas de empleo y reordenará los subsidios por desempleo, algo que ya se estaba haciendo durante la legislatura del PP y que debía haberse hecho en estos primeros meses de 2019. También debería estar ya implantada la nueva cotización de los trabajadores autónomos por ingresos reales, algo que volvió a prometer: «Esta legislatura, sí», precisó, para a continuación mostrar su intención de seguir ampliando la protección social de este colectivo para equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena.

Al mismo tiempo se comprometió a «impulsar un gran pacto para la racionalización de los horarios, para que los españoles, y sobre todo las españolas, tengan la posibilidad de compaginar la vida laboral y familiar y social», algo que en su día ya anunció Báñez, que incluso llegó a fijar las 6 de la tarde como hora máxima de salida para la mayor parte de trabajadores. A su vez, el presidente en funciones dijo: «Aprobaremos una ley de igualdad en el mercado de trabajo», sin mencionar que ya en marzo pasado el Gobierno modificó la Ley de Igualdad de 2007 para introducir una serie de medidas como ampliar el permiso de paternidad, equiparar la nulidad del despido de padres y madres, imponer registros de sueldo por sexos y recuperar la cotización de las cuidadoras no profesionales.

Educación durante toda la vida

NO PRECISO

El presidente del Gobierno en funciones ha hecho una fuerte apuesta en su discurso del debate de investidura: garantizar el derecho a la educación durante toda la vida. Quizá un guiño a sindicatos y organizaciones de la talla del Banco de España, que piden al Gobierno medidas para poder recolocar a los parados de larga duración, cuya tasa parece haberse enquistado.

La promesa de que España sea el primer país europeo con este derecho se ajusta a las recomendaciones de la Comisión Europea, que explica que la formación en adultos es «necesaria para mejorar sus perspectivas de empleo y para obtener habilidades transferibles». Aseguran que el aprendizaje en adultos es «vital» para que Europa pueda superar los desafíos económicos y responder a la demanda de nuevas habilidades por una sociedad cada vez más digitalizada.

Esta información ha sido elaborada por Óscar Beltrán, Amparo Estrada, Lucía Palacios, José María Camarero, Edurne Martínez, Melchor Sáiz-Pardo y Luis Anarte

Riesgo de pobreza de familias monoparentales

VERDAD

Pedro Sánchez se ha referido a los riesgos de pobreza de las familias monoparentales y los datos que ha ofrecido son ciertos. El presidente en funciones ha señalado que el 84% de los núcleos familiares de este tipo están encabezados por una mujer, un dato real según informes de la Fundación Adecco. Sánchez ha asegurado que la mayoría de estas familias está en riesgo de pobreza. Aquí el dato es opinable pero no deja de ser grave. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 42,9% de las familias puede sufrir problemas económicos. Esta proporción va en aumento, ya que el año pasado el riesgo afectaba al 40% de este tipo de familias.

50.000 inmigrantes rescatados en España

VERDAD

El candidato a la presidencia ha afirmado que 50.000 inmigrantes han sido rescatados en España. Es cierto. Según los datos de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 49.688 inmigrantes sin papeles que viajaban en 2.338 pateras fueron salvados en 2018 por los diferentes servicios policiales y de rescate.