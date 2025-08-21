LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

El establecimiento, de propiedad argentina, fue atacado por un grupo radical independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:21

La heladería Dellaostia, en Barcelona, está en el ojo del huracán. Activistas en defensa del catalán, independentistas y el colectivo argentino de la capital catalana ... llevan días enzarzados en una polémica que no es nueva y que ya se ha repetido varias veces en Cataluña. Siempre por el mismo motivo: hay quien defiende el derecho a ser atendido en catalán y hay quien defiende hacerlo en español. Y radicales independentistas vandalizan establecimientos que consideran 'catalanófobos' si no atienden a sus clientes en la lengua de Pompeu Fabra y llenan las redes sociales de publicidad negativa contra el establecimiento con insultos muy gruesos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque continúa activo en el interior y solo está controlado fuera
  2. 2 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  3. 3 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  4. 4 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  5. 5 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  6. 6

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  7. 7

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  8. 8 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  9. 9 Agoncillo, harto de los actos vandálicos
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán