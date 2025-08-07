LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Uxúe Barkos y María Chivite en una imagen de archivo. EFE

UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP, con mayoría en la Cámara alta, asegura que «facilitará» esta petición, mientras que los socialistas navarros la tachan de «circo»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:27

La presienta de Navarra, María Chitive; la expresidenta Uxue Barkos; la ministra de Inclusión, Elma Sáiz; la hermana de Santos Cerdán y otros trabajadores de ... Servinabar 2000, la empresa familiar del exnúmero tres del PSOE, comparecerán, salvo giro brusco de guión, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el Senado. Ha sido UPN el que ha propuesto estos nombres después de que una iniciativa similar fracasara en el Parlamento de Navarra.

Top 50
  1. 1 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  2. 2 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  3. 3 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  4. 4

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  5. 5 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  6. 6 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  7. 7

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  8. 8 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  9. 9 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  10. 10

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores

