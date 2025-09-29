LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribuna de invitados del Congreso Efe

La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

El informe de la Guardia Civil sobre los mails entregados por la Complutense constata que Álvarez se encargó desde los grandes convenios a los pequeños problemas del proyecto académico

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:53

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Cristina Álvarez, la asistente que Moncloa puso a disposición de Begoña Gómez, fue la ... encargada de hacer todas las gestiones claves para garantizar los patrocinios de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa de Pedro Sánchez. Álvarez se ocupaba de esos temas trascendentales para la viabilidad del proyecto personal y académico de la mujer del presidente, pero también de resolver los más pequeños problemas de la catedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

