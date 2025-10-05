LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belarra y Montero se abrazan tras perder la votación de la reforma. Efe

Tres años del 'solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales

La norma permanece en vigor con normalidad tras la reforma de urgencia el PSOE aprobó con apoyo del PP

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Fue el primer gran quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Igualdad. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ... bautizada como la ley del 'solo sí, es sí' cumple tres años desde su entrada en vigor con el recuerdo aún de las rebajas de penas y en algunos casos excarcelaciones de condenados por un delito de agresión sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  3. 3

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  4. 4

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10 Baldosas arregladas, suciedad, colapso en urgencias... las quejas de hoy del teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres años del 'solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales

Tres años del &#039;solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales