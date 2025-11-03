El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El instructor del Supremo Leopoldo Puente, en el marco del auto en el que ha instado este lunes a sentar en el banquillo a José ... Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la primera de las causas que les concierne (la compraventa de mascarillas en pandemia), sitúa el origen de la trama corrupta en los viajes de los tres en el Peugeot de Pedro Sánchez por toda la geografía nacional durante el primer semestre de 2017 con el fin de recuperar la Secretaría General del PSOE. El ya célebre vehículo en el que el hoy presidente se echó a recorrerse las agrupaciones socialistas en la campaña de sus segundas primarias, tras ser defenestrado por el partido en el comité federal de octubre de 2026 por negarse a permitir la investidura de Mariano Rajoy. En esos viajes a los que Puente alude en su última resolución, Sánchez estuvo acompañado, además de por Ábalos y Koldo, por el también imputado y encarcelado Santos Cerdán.

«Ábalos fue designado como secretario de Organización del PSOE en el mes de julio del año 2017», recuerda el instructor, que relaciona directamente este nombramiento con su papel destacado en la 'reconquista' del PSOE por parte de Sánchez. «A principios de ese año, y en el marco de las elecciones primarias que se desarrollaron en el PSOE, José Luis Ábalos participó activamente, siendo coordinador de la campaña junto a Adriana Lastra, en defensa de una de las candidaturas concurrentes», abunda el juez, sin llegar a nombrar por su nombre a Pedro Sánchez.

Ese trabajo para la candidatura de Sánchez –explica Puente- fue lo que «determinó que (Ábalos) hubiera de realizar frecuentes viajes por España». « Es así como (el exministro) conoció en Navarra al también investigado en este procedimiento, Koldo García Izaguirre», señala el togado del Supremo.

«Tras coincidir José Luis Ábalos y Koldo García en varios de aquellos actos, y siendo por entonces Santos Cerdán secretario de Organización del Partido Socialista en Navarra, asumió Koldo la función de custodiar los avales obtenidos en favor del candidato», rememora el juez, certificando la cercanía del exportero de prostíbulo con el actual presidente del Gobierno, quien le confió ese material tan sensible.

«Coser» al PSOE

Según el relato del magistrado, tras la vuelta a la Secretaría General de Sánchez, la relación entre Ábalos y Koldo se reforzó por los viajes juntos para pacificar a las diferentes federaciones tras los convulsos meses vividos. El cargo de secretario de Organización del PSOE que pasó a ocupar Ábalos con el regreso de Sánchez a Ferraz–señala el auto- «comportaba también la necesidad de realizar frecuentes viajes por España con el designio de coser, recomponer, el partido tras el proceso electoral». Fue en ese momento que Ábalos «consideró» que «necesitaba para ello de un conductor que, más allá de un vínculo puramente profesional, ofreciera también un compromiso militante que le mantuviera disponible con mayor flexibilidad».

«Cerdán propuso a José Luis Ábalos que recurriese para el desempeño de esa función (de chófer y ayudante) a Koldo García Izaguirre, como así sucedió. Ello determinó que poco después Koldo García trasladara su residencia a Madrid»… y a partir de ahí –según el Supremo- empezó todo hasta convertirse todos ellos en una «organización criminal» con el único propósito de lucrarse gracias a los amaños de todo tipo de adjudicaciones.