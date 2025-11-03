LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, Koldo García y Santos Cerdán R.C.

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El juez afirma que Ábalos, Koldo y Cerdán trabaron amistad durante los «frecuentes viajes por España» en «defensa de una de las candidaturas» a la secretaría general del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

El instructor del Supremo Leopoldo Puente, en el marco del auto en el que ha instado este lunes a sentar en el banquillo a José ... Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la primera de las causas que les concierne (la compraventa de mascarillas en pandemia), sitúa el origen de la trama corrupta en los viajes de los tres en el Peugeot de Pedro Sánchez por toda la geografía nacional durante el primer semestre de 2017 con el fin de recuperar la Secretaría General del PSOE. El ya célebre vehículo en el que el hoy presidente se echó a recorrerse las agrupaciones socialistas en la campaña de sus segundas primarias, tras ser defenestrado por el partido en el comité federal de octubre de 2026 por negarse a permitir la investidura de Mariano Rajoy. En esos viajes a los que Puente alude en su última resolución, Sánchez estuvo acompañado, además de por Ábalos y Koldo, por el también imputado y encarcelado Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  8. 8

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    Un consumo a prueba de golpes... policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez