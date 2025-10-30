LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Nicolás Gómez Iglesias durante un juicio. EFE

El Supremo diluye otra condena al pequeño Nicolás al no ver delito en sus simulaciones

La Sala de lo Penal reduce a dos años de cárcel el castigo de la Audiencia de Madrid al determinar como un asunto ético que se hiciera pasar por emisario del Gobierno y del CNI

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:41

Comenta

El Tribunal Supremo ha vuelto a diluir las responsabilidades penales de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El pequeño Nicolás. La Sala de lo ... Penal ha sentenciado en firme una nueva pieza separada que afecta al joven de 31 años. La resolución estima de forma parcial su recurso por la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid a tres años y cinco meses de cárcel por dos delitos: usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por emisario del Gobierno y agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una operación inmobiliaria y falsedad documental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  3. 3 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  7. 7

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  8. 8 Familia Martínez Zabala, ¿dispuesta a vender Faustino?
  9. 9

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  10. 10

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo diluye otra condena al pequeño Nicolás al no ver delito en sus simulaciones

El Supremo diluye otra condena al pequeño Nicolás al no ver delito en sus simulaciones