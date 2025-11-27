LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Ábalos en el Congreso Efe

El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

El juez destaca que siguen sin localizarse «cantidades importantes de dinero opaco» además sus vínculos con Sudamérica

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:36

«Riesgo extremo de fuga». ¿Pero por qué considera el juez Leopoldo Puente que la posibilidad de que José Luis Ábalos se escape es tan ... intensa? La respuesta a esa pregunta está en el auto de prisión de este jueves. Básicamente, ni el instructor ni el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se creen la versión del exministro este jueves en la vistilla de que no tiene patrimonio suficiente para escapar fuera de España y que tampoco tendría dónde. «No voy a huir; no tengo dinero; no tengo dónde ir», llegó a clamar el imputado con tono lastimero ante el juez, el fiscal y las acusaciones.

