LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos con Koldo García R. C.

El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE

El juez ve insuficientes las explicaciones del gerente y asegura que la falta de supervisión en la caja de Ferraz pudo ayudar a actividades «potencialmente delictivas» como el «blanqueo» de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cree que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ... e insta, por ello, a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre estos abonos en cash sin «respaldo documental». Puente, en un auto notificado este viernes, remite testimonio al juez Ismael Moreno de sus investigaciones sobre estos abonos opacos, que fueron desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos el pasado 8 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  4. 4 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  7. 7 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  8. 8

    Telón final para Diana Moda
  9. 9 Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró
  10. 10

    La UD Logroñés cae con la Copa medio llena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE

El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE