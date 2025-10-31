LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EP

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

«Sánchez no preparaba su comparecencia en la comisión, estaba preparando su defensa judicial», afirma la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:31

Comenta

El PP considera que el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que insta a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre los ... pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García «hace aterrizar en Ferraz» las sospechas de financiación irregular del PSOE. Y por eso, creen los populares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «mintió y no quiso dar explicaciones» durante su comparecencia del jueves en la 'comisión Koldo' del Senado.

