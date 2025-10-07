LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', a su entrada en el Tribunal Supremo. EP

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

La Sala ve indicios para investigar al líder de SALF por hostigar a sus excompañeros Diego Adrián y Nora Junco a través de sus seguidores y revelar datos reservados para perseguirles

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Cuarta causa judicial contra Luis 'Alvise' Pérez. El Tribunal Supremo ha abierto un nuevo procedimiento penal al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La ... Fiesta (SALF), de 35 años, tras ver indicios de delitos de acoso y revelación de secretos en la denuncias de otros dos parlamentarios europeos que se presentaron a las elecciones comunitarias de junio de 2024 con SALF. Se trata de Diego Adrián y Nora Junco, quienes después dejaron la formación y finalmente se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  10. 10 «El parque de La Ribera quedó impoluto gracias a la limpieza contratada por los estudiantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido