Las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz durante el plenod e este jueves en el Congreso. EFE

Sumar y PSOE se vuelven a dividir en el Congreso en otra iniciativa sobre vivienda

Los socialistas se abstienen en la votación de la propuesta de los de Díaz de prohibir que qempresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:38

En otro jueves negro para el Gobierno en el Congreso marcado por el rechazo a la senda de déficit, el paso previo para aprobar ... los Presupuestos Generales del Estado, PSOE y Sumar se han vuelto a dividir en una iniciativa sobre vivienda. Los de Yolanda Díaz habían presentado una proposición de ley con el objetivo de prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Los socialistas ya habían anunciado que no votarían en contra, pero finalmente se han abstenido alegando «dudas técnicas» sobre la medida.

