LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández. EFE

Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»

La coordinadora general del partido, Lara Hernández, carga contra la propuesta de Isabel Rodríguez del teléfono gratuito para consultas en esta materia: «Parece una broma»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:22

Comenta

Sumar ha pasado de criticar la «inactividad» de su socio de Gobierno en materia de viviena a mofarse directamente de sus propuestas. Lara Hernández, la ... coordinadora general de Movimiento Sumar, la marca del partido que fundó Yolanda Díaz, ha catalogado este jueves de «broma» la propuesta lanzada el día anterior por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso en la que anunció la puesta en marcha un teléfono gratuito para antender dudas y consultas en la materia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  3. 3 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  5. 5

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  6. 6 Una movilización propalestina con calificativo de huelga
  7. 7 La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla
  8. 8

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  9. 9 «El sexo explica a mis personajes»
  10. 10

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»

Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»