El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo

Coordinador federal de Izquierda Unida
«Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»

Actor principal del bloque de izquierdas, el líder de IU reconoce que existe «un narcisismo de época» y urge abrir el debate presupuestario

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Antonio Maíllo (Lucena, Córdona, 58 años) es un político optimista. Inalterable a las encuestas defiende que queda legislatura por delante, que su espacio político «está ... mejor que el año pasado». Pero también lanza un aviso a los dirigentes de otras organizaciones:«Si no servimos, que venga otra clase dirigente que refresque».

