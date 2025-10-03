LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Oriol Junqueras, presidente de ERC. EP

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

Maragall afirmó que no votará a Esquerra si el actual líder del partido es cabeza de cartel en las elecciones y Aragonès ha dejado este viernes su voto en el aire

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:31

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha conseguido aún pacificar la formación republicana, casi un año después de su reelección. El proceso de primarias ... interno fue muy convulso y dividió en dos el partido. Junqueras lleva al frente de la formación desde 2011. Esta falta de unidad ha vuelto a aflorar esta semana a raíz de que Junqueras oficializara el pasado miércoles su intención de presentarse candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

