Sánchez, sobre Fernández Vara: «Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respeto y tristeza por la muerte del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha ejercido en ... los últimos tiempos como vicepresidente del Senado.

Sánchez ha emitido un comunicado en sus redes sociales. «Con enorme tristeza despedimos a Guillermo Fernández Vara, referente socialista que dedicó su vida a Extremadura.

Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España. Mi abrazo más sentido a su familia y amigos«, ha escrito.

Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos.



Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos.



Descanse en paz. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 5, 2025

A las palabras del presidente se han unido la de varios ministros. Entre ellos, Elma Sáiz. La titular de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Te vas cuando más falta nos hacen políticos como tú. Personas buenas como tú. Qué injusta es a veces la vida y aún así nos seguiste sorprendiendo con tu generosidad hasta el final. Te vamos a echar de menos, compañero Guillermo Fernández Vara. DEP».

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha mostrado emocionado en su publicación. «Conmocionado por el fallecimiento de mi querido compañero Guillermo Fernández Vara, un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura. Hace menos de un año coincidimos en San Sebastián, en los premios Ramón Rubial, donde volvió a dar ejemplo de compromiso con su tierra. Todo mi cariño a su familia y allegados. Descansa en paz, amigo».

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que «el socialismo está conmocionado». «Guillermo ha sido un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad. Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo».

El ministro de Administración Pública, Óscar López, también ha tenido palabras cariñosas para él, sobre quien ha dicho que es parte de «unos pocos» que «solo han sembrado el bien en su vida». Y la ministra portavoz, Pilar Alegría, también se ha expresado en el mismo sentido al referirse a Vara como «un magnífico presidente de Extremadura que demostró el compromiso con su tierra, con su gente y con las ideas que nos definen. Su memoria nos inspirará para seguir defendiéndolas».