LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Peramato relevo de García Ortíz. R. C.

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Elige a Teresa Peramato, fiscal jefa de lo Penaldel Supremo y experta contra la violencia machista, como relevo de García Ortiz

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El Gobierno no va a cejar, al menos discursivamente, en la batalla contra lo que denomina la «derecha judicial». Seguirá presentándose como víctima de los ... supuestos intentos de derribarlo por parte de un sector de la Judicatura que los socialistas consideran afín al PP y a Vox. Pero con la elección de Teresa Peramato para dirigir la Fiscalía General del Estado, Pedro Sánchez ha evitado exacerbar aún más las relaciones con un poder del Estado tan sustancial para el funcionamiento de democracia como lo son el Legislativo o el que él mismo encarna. Una fiscal de Sala (el equivalente a magistrado del Tribunal Supremo) de dilatada trayectoria -35 años en la carrera- y reconocido prestigio, que actualmente ejerce como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso punitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  4. 4 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  5. 5

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  6. 6 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  9. 9 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  10. 10 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»