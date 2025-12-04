LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Paco Salazar, a la izquierda, cuando aún era secretario de Investigación y Análisis de la ejecutiva del PSOE. EFE

Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del 'caso Salazar'

Varias dirigentes piden llevar a la Fiscalía las denuncias por acoso sexual contra el ex alto cargo de Moncloa y Ferraz llama a la calma

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:24

Comenta

Una nueva vía de agua se le ha abierto al PSOE en un momento enormemente delicado de la legislatura, a las puertas del nuevo ciclo ... electoral que este viernes comienza con la campaña para las elecciones extremeñas. Y esta vez Ferraz no tiene a nadie a quien señalar más que a sí mismo. La falta de «diligencia», que la formación reconoce, en la gestión de las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente y exalto cargo de Moncloa Paco Salazar ha provocado un auténtico terremoto interno del que los adversarios políticos, PP y Vox, se han apresurado a sacar tajada. Pero que, sobre todo, ha golpeado el ánimo de las mujeres del partido. Un terremoto sobre el que Pedro Sánchez, sin embargo, guarda silencio.

