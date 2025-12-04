LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salazar, en la sala donde el PSOE celebra las reuniones de su ejecutiva, en una imagen de 2020

Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar

Las responsables territoriales de Igualdad piden acudir a la Fiscalía en una reunión telemática que concluye sin avances

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

La tormenta interna provocada por la gestión del caso Salazar no amaina. La reunión telemática convocada anoche de urgencia por la secretaría de Igualdad, Pilar ... Bernabé, con las responsables de área de los territorios se saldó, según fuentes partícipes en el encuentro, de manera insatisfactoria y sin que muchas de ellas llegaran a tomar la palabra, por lo que Ferraz ha emplazado a una nueva cita, esta vez presencial, la semana próxima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  4. 4

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  7. 7 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid
  10. 10

    Una sentencia obliga a convocar más plazas de bombero y rechaza la imposición del calendario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar

Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar