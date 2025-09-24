LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. EFE

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

El líder del Partido Popular gallego se abre a condenar el «genocidio» en Gaza, pero matiza que no lo reconoce jurídicamente

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:59

El Parlamento de Galicia vivió ayer una enredada sesión a cuenta de la denuncia de la matanza que está perpetrando Israel en Gaza, en la ... que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se convirtió en el primer dirigente del PP en admitir la palabra tabú de condena -«genocidio»-, aunque el partido precisó luego que ello no signica que acepten la legitimidad jurídica del término, aunque la ONU ya lo emplee para definir las atrocidades contra la población civil gazatí.

