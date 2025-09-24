Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»
El líder del Partido Popular gallego se abre a condenar el «genocidio» en Gaza, pero matiza que no lo reconoce jurídicamente
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:59
El Parlamento de Galicia vivió ayer una enredada sesión a cuenta de la denuncia de la matanza que está perpetrando Israel en Gaza, en la ... que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se convirtió en el primer dirigente del PP en admitir la palabra tabú de condena -«genocidio»-, aunque el partido precisó luego que ello no signica que acepten la legitimidad jurídica del término, aunque la ONU ya lo emplee para definir las atrocidades contra la población civil gazatí.
La Cámara gallega, con los populares haciendo equilibrios, guardó un minuto de silencio unánime por las «víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania». En la sesión de control posterior al Gobierno, Rueda aseguró que él y los suyos se sumaron al gesto del conjunto del Legislativo «conscientes» de lo que estaban haciendo; es decir, de la condena expresa de lo que se calificaba como un «genocidio». Ahora bien, en un debate posterior su grupo parlamentario volvió a oponerse a esa definición.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.