LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, líder de Junts, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno EP

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

Junts mantiene la prórroga a los socialistas a la espera de la negociación de Presupuestos y antes de tomar una decisión en otoño sobre si rompe o no con Sánchez

Cristian Reino
Paula De las Heras

Cristian Reino y Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:01

La última reunión celebrada este jueves entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, concluyó sin avances, ... según han coincidido este viernes desde ambas partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  5. 5 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  6. 6 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  7. 7

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura