LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Abalos entrando en el Tribunal Supremo antes de ser enviado a prisión, ayer. EP

Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real

La prisión madrileña ha albergado a internos ilustres de la política, la economía o el deporte, que entre sus rejas han trabado improbables amistades

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

Si los muros de Soto del Real hablaran, contarían historias de hombres poderosos que llevados por la codicia acabaron cayendo en el abismo. Por su ... patio han paseado personajes que quizá solo meses antes protagonizaban los titulares de los periódicos y en sus celdas han dormido cargos públicos que en algún momento tuvieron el mundo en sus manos. Los últimos que, a su pesar, han recorrido los 40 kilómetros que separan el Tribunal Supremo de la cárcel madrileña han sido el antes todopoderoso ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su no menos todopoderoso asesor Koldo García. Pero antes que ellos, otros muchos VIP hicieron ese mismo camino de perdición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  6. 6 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  9. 9 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real

Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real