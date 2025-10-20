LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de JxCat, Carles Puigdemont (i), en la permanente del partido en Waterloo (Bélgica) en septiembre. EFE

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Los posconvergentes buscan la cohesión interna antes de decidir sobre si rompen o no con Pedro Sánchez en las próximas semanas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó el domingo a los mandos de su partido y a las bases a cerrar filas ante el ... auge de la extrema derecha nacionalista, representada por Aliança Catalana. Hace tiempo que hay sectores en la formación juntera que le piden que confronte a Sílvia Orriols, a la que sigue sin citar, pero esta vez se refirió a la extrema derecha independentista en términos de opción «cortoplacista» más propia de algunas «modas» pasajeras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  7. 7

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  8. 8

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  9. 9

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  10. 10

    Lenguas viperinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana