LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elma Saiz, este miércoles en el Congreso. Efe

PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

La ministra Elma Saiz defiende en la Cámara baja el respeto a los derechos humanos y la crucial aportación a la economía de los trabajadores extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:32

La comparecencia de Elma Saiz en el Congreso para explicar a petición propia la política de inmigración del Gobierno desembocó en un nuevo rifirrare ... entre la izquierda, PP y Vox a cuenta del que, según el CIS, es el segundo problema para los españoles, tan solo por detrás del acceso a la vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Herido grave en una pelea en Logroño
  3. 3 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Un mano a mano de puerta grande
  6. 6 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  7. 7 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  8. 8 Programa de actos de San Mateo del miércoles 24 de septiembre
  9. 9 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano
  10. 10

    «Estas fiestas son muy locas; no nos aburrimos en ningún momento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso