LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes rescatados en aguas de Fuerteventura. EFE

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:11

El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno ... de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5

    Cocina de producto con nombre propio
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  8. 8

    Â«Los ajustes de rendimientos se han hecho por los viticultoresÂ»
  9. 9

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  10. 10 Un total de 907 personas se examinan en Logroño para una plaza en la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso